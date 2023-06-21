السيسي يشدد على زيادة نسبة توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون البناء مع شركة "ألستوم" الفرنسية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وباريس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في باريس، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، هنري بوبار لافارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام.

حيث أشاد الرئيس السيسي بالتعاون البناء مع الشركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.

وشدد السيسي على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل المعرفة وبناء الكوادر، ومشيداً بجهود شركة ألستوم في هذا الصدد.