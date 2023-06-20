اليوم.. الحوار الوطني يناقش إصلاح إدارة المالية العامة وسياسات توطين الصناعة

يستأنف الحوار الوطني انعقاد جلسات الأسبوع الرابع، اليوم، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة فى القضايا المطروحة.

ويناقش المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم، إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية):

⁃ شمولية الموازنة

⁃ ترشيد الإنفاق

⁃ تعزيز الإيرادات

و السياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية):

⁃ سياسات توطين وتعميق الصناعة

⁃ تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وطرحت إدارة الحوار الوطني استبيانات الرأي حول موضوعات جلسات اليوم، مؤكدة أن المشاركة بالآراء والمقترحات غير مقتصرة فقط على السادة الحضور بالجلسات.

للمشاركة في استبيان الرأي الخاص بجلسة "السياسات الصناعية"

https://forms.office.com/r/GJeBkHwHTY

للمشاركة في استبيان الرأي الخاص بجلسة "إصلاح إدارة المالية العامة" والتي ستناقش: شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

https://forms.office.com/r/7DKmrWUASH

وكان قد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه أمس في الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وأكد رشوان، أن مجلس الأمناء يرى في تأكيدات الرئيس السيسي دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.