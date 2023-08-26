الثلاثاء .. بيراميدز يواجه ليماسول القبرصي وديا بمعسكر تركيا

يخوض فريق نادي بيراميدز أول مبارياته الودية في معسكر تركيا يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق ليماسول تي جي القبرصي والذي يقيم معسكره حاليا هو الآخر بنفس مكان إقامة معسكر بيراميدز في تركيا.

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ويخوض فريق بيراميدز معسكره الإعدادي في مدينة أنطاليا التركية تحضيرا للموسم الجديد ويستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ماكو ستاديوم القريب من فندق إقامة البعثة.

وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز ٤ مباريات ودية خلال معسكر أنطاليا تقام أيام ٢٩ و٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة للقاهرة يوم ٧ سبتمبر.

ويتحضر بيراميدز للموسم الجديد والبداية بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.