أختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “ الإدارة العامة للشباب “ فعاليات الورشة الحرفية على ” اعمال الريزين " ضمن مبادرة حرفتك .. صنعتك بمركز شباب ناصر بالوليديه ، لعدد14 من عضوات اندية الفتاة والتطوع

أستهدفت تهدف الورشةإكساب الفتيات المهارات الفنية في أعمال الريزين بمختلف اشكاله وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.

وتعلمها حرفه لتحسين دخل أسرتها وقائم بالتدريب أ/مها عبد الرحيم محمود بكلية التربية النوعية بأسيوط

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة لدعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب ،وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لإقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة

تُنظم الورش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

رياضة أسيوط تختتم فعاليات مبادرة حرفتك .. صنعتك

رياضة أسيوط تختتم فعاليات مبادرة حرفتك .. صنعتك

رياضة أسيوط تختتم فعاليات مبادرة حرفتك .. صنعتك

رياضة أسيوط تختتم فعاليات مبادرة حرفتك .. صنعتك

رياضة أسيوط تختتم فعاليات مبادرة حرفتك .. صنعتك

رياضة أسيوط تختتم فعاليات مبادرة حرفتك .. صنعتك