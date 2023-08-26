سقوط مُنتحل صفة مستشار للنصب على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب

والإحتيال.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بإنتحال صفة مستشار بإحـــدى الجــهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (3 هاتف محمول - جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- ماكينة طباعة- عدد 5 كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة- خاتم أكلاشيه- طبنجة صوت - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.