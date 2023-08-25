جنايات اسيوط تحكم بالحبس لتاجري مخدرات 6 سنوات للاول والثاني عام

عاقبت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط عاملين بعقوبات مختلفة في قضية تجارة المواد المخدرة. فقد قضت المحكمة بحبس العامل الأول لمدة 6 سنوات مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه لإدانته في تجارة المخدرات. وأيضًا عاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة شهر لحيازته سلاحًا أبيضًا. وكذلك عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه لإدانته في تجارة المواد المخدرة. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 980 لسنة 2023 في قسم شرطة أبوتيج حين وردت معلومات للمحقق نجيب معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تشير إلى تجارة المخدرات التي يمارسها المتهمان "محمود . ع . ع" و "محمود . ت . ع" عاملان.

على إثر هذه المعلومات، قام المحقق نجيب بتشكيل فريق من الشرطة السرية لضبط المتهمين وتفتيش منزلهما. تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم الأول أمام منزله، وكان بصحبته المتهم الثاني بينما يقوم المتهم الأول بعملية بيع المخدرات للمتهم الثاني. وخلال التفتيش تم اكتشاف 33 لفافة بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين المخدر بحوزة المتهم الأول، وعثر أيضًا على 7 لفافات بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين المخدر بحوزة المتهم الثاني. وبعد مواجهتهما، اعترف المتهم الأول بحيازته المخدرات بهدف التجارة، بينما اعترف المتهم الثاني بشرائه المخدرات بهدف التعاطي.

لذا، فقد قضت المحكمة بتلك العقوبات على المتهمين وفقًا لإداناتهم في تلك الجرائم. هذا وسيتم تنفيذ الحكم في سجن المحافظة.