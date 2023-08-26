هندي يعد كوبًا من الشاي على أسطوانة غاز داخل قطار ويتسبب في كارثة (شاهد)

لقي تسعة أشخاص مصرعهم صباح اليوم السبت عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، يرصد لقطات لحريق يشب في قطار بالهند بسبب إصرار أحد الركاب على تحضير الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار.

وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

تضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم، وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرًا في ولاية بيهار وسقط في نهر أسفل الجسر موديًا ب800 شخص.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة فرانس برس "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية، حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".

أضاف "قضى تسعة أشخاص ثلاثة منهم نساء، وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرًا على حياتهم".

https://www.youtube.com/shorts/Mag9n1O-tbs?feature=share