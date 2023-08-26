السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حريق هائل في عربة قطار بالهند يُنهي حياة 9 أشخاص

حريق هائل في عربة
حريق هائل في عربة قطار

تُوفي 9 أشخاص، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت مُتوقفة في جنوب الهند، بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق"، مضيفا: "قضى 9 أشخاص 3 منهم نساء. وأصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".

تصاعد ألسنة النيران

ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا، فيما أظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو، عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز، وحاولوا استخدامها.

وتضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم. وشهدت العديد من الكوارث في السنوات الماضية، كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار، وسقط في نهر أسفل الجسر موديا بحياة 800 شخص.

وفي يونيو تسبب تصادم 3 قطارات بمقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا.

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