العناية الإلهية تنقذ أهالي حمام الورشة من الموت اثر نشوب حريق هائل بالإسكندرية

انقذت العناية الالهية المئات من اهالى سكان شارع حمام الورشة بمنطقة الجمرك بالاسكندرية من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل في وحدة سكنية بعقار تابع لحي الجمرك في شارع حمام الورشة، والذي أسفر عن حريق محتويات الشقة بالكامل وتحولها لرماد، دون وقوع أي إصابات بين سكانها.، تم اخلاء العقار من السكان والعقارات المجاورة خوفا من امتداد النيران .

وكان قد تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم الشرطة، عن ورود بلاغ من أهالي شرع حمام الورشة، باندلاع حريق في وحدة سكنية وتصاعد النيران من شرفتها.وانتقلت على الفور القوات الأمنية لموقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ورجحت معاينة البحث الجنائي للوحدة السكنية، أن سبب الحريق وقوع ناس كهربائي، وجاري استكمال التحقيقات لمعرفة حجم الخسائر وأسباب الحريق ومدى تأثر العقار وسلامته الإنشائية.

ومن جانبها، قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن الحريق اندلع بشقة سكنية، بالعقار رقم 24 بشارع حمام الورشة متفرع من شارع الجزائر، وعلى الفور تم إخلاء العقار من السكان حتى أتت قولت الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وتبريد المكان، لافته أنه تمت معاينة العقار وسلامته الإنشائية لفحص مدى تضرره

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة المنشية، وتم استدعاء فريق من النيابة للمعاينة ، وسؤال شهود العيان بشان الحادث .

امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .