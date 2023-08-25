طرح لادا Aura الجديدة في هذا الموعد

أعلنت شركة صناعة السيارات الروسية أوتوفاز، عن الموعد المقرر للبدء في إنتاج سيارتها الجديدة Aura، وأكدت شركة صناعة السيارات الروسية أوتوفاز، أن إنتاج أحدث سيارات علامة لادا من طراز Aura من المقرر أن يكون خلال شهر أغسطس 2024 القادم.

وفقاً لبيان صحفي صادر عن أشركة صناعة السيارات الروسية أوتوفاز، فإن هذا المشروع سيكون ناجحا في حال وجود الطلب الثابت المؤكد على السيارة الجديدة لادا Aura .

انطلاق عملية إنتاج سيارة لادا Iskra

أفاد البيان أن عام 2024 القادم من المنتظر أن يشهد أيضا انطلاق عملية إنتاج سيارة لادا Iskra، بينما من المقرر أن يشهد عام 2025 البدء في إنتاج سيارة كروس فاخرة جديدة بفئة B+، تم تصميمها على منصة "لادا فيستا".

كانت شركة صناعة السيارات الروسية أوتوفاز، قد سبق لها أن كشفت في معرض "سوتشي" للسيارات عن سيارة طويلة جديدة تم تصنيعها على أساس موديل Vesta، وهي Lada Aura، لكن "أوتوفاز" أكدت أن إنتاج السيارة الجديدة يمكن أن يبدأ بشرط تقديم دعم كاف من جانب الحكومة الروسية.

لادا الروسية تخطط لاستئناف إنتاج سياراتها بمصر

تعد علامة لادا الروسية التابعة لشركة صناعة السيارات الروسية أوتوفاز، واحدة من أشهر العلامات التي حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية على مدى سنوات طويلة.

ويتم تجميع سيارات لادا الروسية بمصر داخل مصنع الأمل للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة التجارية.

وخلال الفترة الأخيرة توقف إنتاج سيارات لادا الروسية بمصر في مصنع الأمل للسيارات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن بعض الأمور المتعلقة بملف الاستيراد، قبل أن يعلن مكسيم سوكولوف، رئيس شركة لادا الروسية، عن اعتزام شركة أفتوفاز الروسية، استئناف إنتاج سيارات لادا بمصنع الأمل في مصر.

وصرح رئيس شركة لادا الروسية، على هامش منتدى "روسيا - أفريقيا": "مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك، ونتوقع أيضًا أن تصبح مصر - ممثلة في شركة الأمل الموزع والمنتج للسيارات الروسية - أن تكون مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة أفريقيا بأكملها".

وتعد السيارة جرانتا التي يتم تجميعها داخل مصنع الأمل للسيارات هي أشهر سيارات لادا الروسية في مصر، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وتعتمد على سواعد بمحرك رباعي الإسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن لادا، فإن جرانتا تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتتوافر السيارة لادا جرانتا بـ3 فئات من التجهيزات، الأولى مزودة بناقل حركة مانيوال، والثانية والثالثة كلاهما مزود بناقل حركة أوتوماتيك.

تقدم السيارة لادا جرانتا الفئة الأولى «M/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS توزيع إلكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعد للفرامل BAS».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية – زجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت – نظام عزل كامل للضوضاء – جنوط 14 بوصة، وغيرها».

وتقدم السيارة «جرانتا» فئة «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها؛ «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED – طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».

تقدم السيارة «جرانتا» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ من أبرزها «الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود، وغيرها».