خطوبة سلمى أبو ضيف وإدريس عبدالعزيز.. خاتم ألماس وأحضان بالدموع (شاهد)

أعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف خطوبتها منذ قليل من شاب خارج الوسط الفني يُدعى إدريس عبدالعزيز، وذلك أثناء تواجدها خارج مصر، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات توثق لحظة عرضه طلب الزواج منها، من خلال خاصية القصص المصور "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف تعلن خطبوتها من شاب خارج الوسط الفني: لقد تزوجت

ظهرت سلمى أبو ضيف في الفيديو وهي ترتدي خاتم الزواج والسعادة تغمرها قائلة: "لقد تزوجت"، ثم احتضنت زوجها ودموع الفرحة في عينيها، كما نشرت صورة رومانسية وهو يحتضنها وعلقت عليها قائلة: "زوجي".

سلمى أبو ضيف ضيفة شرف في “إلا الطلاق”

في الوقت نفسه، يُعرض حاليًا للفنانة سلمى أبو ضيف مسلسل "إلا الطلاق" عبر منصة أمازون الإلكترونية، والذي تشارك فيه كضيفة شرف بشخصية "حبيبة"، وهي الفتاة التي تعمل صباحا بجريدة، وليلا جرسونيرة في ملهى ليلي لتستطيع أن تصرف على نفسها وشقيقها الأصغر، حتى تتعرف على "سيف" الذي يجسده النجم إياد نصار، المتزوج من "يارا" دينا الشربيني، وتقع في حبه وتدخل معه في علاقة سرية، وتطلب منه الزواج بسبب حملها الخطأ منه.

وتحت ضغوطات من "سيف" تسببت في إجهاض "حبيبة" لتتهور وتحاول الانتحار، ولكنها تقرر الانتقام من "سيف" لتذهب لمواجهه زوجته "يارا" مما يحدث صراعات تؤدي إلى قتلها.

مسلسل "إلا الطلاق" مكونًا من 10 حلقات، ويشارك في بطولته النجوم إياد نصار، ودينا الشربيني، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.

على صعيد آخر، خاضت الفنانة سلمى أبو ضيف ماراثون دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي حقق نجاحا كبيرضخمًا في السباق الرمضاني ، وشاركها بطولته نخبة مميزة من النجوم أبرزهم ليلى أحمد زاهر، وإسلام إبراهيم، وانتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.