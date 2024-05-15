"حسام حسن" يدق ناقوس الخطر قبل موقعة بوركينا فاسو

مدرب المنتخب يطلب تغيير نظام الدوري

أثار حسام حسن، المدير الفني لـ المنتخب الوطني الأول، جدلًا واسعًا بعد الجلسة التي عقدها مع الصحفيين خلال الساعات الماضية، وتحدث خلالها عن مستوى اللاعبين في الدوري المحلي والأزمات التي تحاصر الفراعنة في الفترة الحالية.

ودق حسام حسن ناقوس الخطر قبل معسكر شهر يونيو المقبل الذي يشهد مواجهتين ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وتحدث حسام حسن عن ضعف قوام المنتخب الوطني، خصوصًا من اللاعبين المحليين، حيث أكد أن الدوري المحلي ضعيف للغاية ولا يفرز أي لاعب مميز قادر على تمثيل الفراعنة، وهو ما فتح أبواب الهجوم عليه من مختلف الجهات.

وأضاف: "هناك رسائل سلبية جدًا تصدر عن محللين فنيين تهون وتقلل من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم، ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني فعليا من الناحية الكروية، نتائجنا الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا".

وتابع: "أريد أن أؤكد أن خريطة الكرة الإفريقية تغيرت، والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار. أنا متحفظ للغاية على تهيئة الرأي العام وكأننا تأهلنا لكأس العالم".

وأردف حسام: "أقدم لكم إحصائية: كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبًا محترفًا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية".

وواصل: "75% من قوام منتخب مصر من الأهلي والزمالك يواجهون فرق لاعبيها لا يمثلون منتخباتهم، وفي النهاية يمكن وصف اللاعبين الذين ينافسون الأهلي والزمالك في إفريقيا بلاعبين محليين، والكرة المصرية تواجه حاليًا أصعب مرحلة في تاريخها بسبب تراجعها مقابل تقدم بقية المنافسين".

وأكمل: "هناك ضيق وقت شديد للتجهيز، والأجندة الدولية لن تسمح لنا بالإعداد. لدينا أزمة من الأساس في اللاعبين المحترفين خارج مصر بسبب الراحة الإجبارية بعد انتهاء مواسمهم وأريد أن تشاركنا مصر بأكملها همومي بشأن المنتخب، سنبدأ معسكر المنتخب يوم 28 مايو وإذا تم تجميع المنتخب يوم 3 يونيو سأعاني بشدة ونحن نريد تحقيق هدفنا بالتأهل لكأس العالم".

واستطرد العميد: "ما هو الشيء الجيد أو الأداء الذي يقدمه لنا الدوري المصري؟ أريد أن يخبرني أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام للمنتخب من الدوري. نحن نجلس في مقصورات الملاعب وندعو الله أن نشاهد لاعبًا واحدًا جديدا يساعدنا".

وأكمل: "في الماضي كنا نجد عدة أسماء حين نسأل عن أفضل لاعب في مصر، بينما الآن سنتحدث فقط عن اسمين، البعض سيقول زيزو والبعض الآخر سيقول إمام عاشور ثم سنسكت جميعا بعد ذلك، يجب تغيير نظام الدوري ولا يوجد حل غير ذلك. يجب التأسيس لمرحلة جديدة تتناسب مع متطلبات الفترة التي تعيشها الكرة المصرية".

وتطرق حسام حسن للحديث عن أزمته مع محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة، قائلًا: "صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق وهي حقيقة لا تقبل النقاش، لا توجد أزمة بيني وبينه ونتواصل معه بشكل طبيعي".

وتناول ملف حراسة المرمى، قائلًا: "إصابة محمد أبو جبل مؤثرة لكننا نعلم أن محمد الشناوي أصبح جاهزا، وكذلك يوجد لدينا مصطفى شوبير الذي تألق بشكل لافت للنظر ونتمنى استمراره على ذلك".

وأصبح استدعاء عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني محل شك كبير بعد تمسك ناديه بإجراء جراحة في الإصبع عقب نهاية الدوري الألماني ورفض تأجيل الجراحة.