مفاجآة.. النصر السعودي يقرر رحيل ثلاثي الفريق خلال الميركاتو القادم

يجهز جويدو فينجا المسئولية الإدارية في النصر، والذي يتولى الرئيس التنفيذي للنادي، بعد قبول استقالة مسلي آل معمر، من رئاسة المؤسسة غير الربحية.



يعمل نادي النصر، على إفساح المجال في قائمة الأجانب، من أجل دعم الفريق بلاعبين مميزين في الميركاتو الصيفي.

وقرر النصر، الموافقة على رحيل الثلاثي ديفيد أوسبينا، إيمرك لابورت، أندرسون تاليسكا، في الميركاتو الصيفي.

ويقترب أوسبينا حارس النصر من الرحيل مجانا، بعد نهاية عقده في صيف 2024، بينما سيستمع للعروض التي ستصل إلى الثنائي تاليسكا ولابورت.

فيما يملك إيمرك لابورت، لديه عروض من أندية أوروبية، في مقدمتها أتليتكو بلباو، الذي أعلن رغبته في التعاقد مع المدافع الإسباني، في الصيف.

ويسعى النصر، إلى العودة إلى منصات التتويج المحلي والقاري، خلال الموسم المقبل، حيث يعمل على دعم الفريق بصفقات أجنبية مميزة، تساعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، على حصد الألقاب.