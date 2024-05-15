سعر الدولار أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات في البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 46.81 للشراء، 46.91 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 46.80 للشراء، 46.90 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 46.75 للشراء، 46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية التالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.81 جنيه للشراء.

46.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.80 جنيه للشراء.

46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.80 جنيه للشراء.

46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.80 جنيه للشراء.

46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

46.78 جنيه للشراء.

46.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم ويمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع الين قليلا أمام الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في أسبوعين إذ استمرت فجوة العائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الأميركية في تشجيع بيع العملة اليابانية. وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة ويتأثر بشدة بأداء اليورو، 0.11 بالمئة إلى 104.90، وهو أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر، اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 على أساس شهري في أبريل مقابل الارتفاع 0.4 بالمئة في مارس.

وتراجع الدولار 0.29 بالمئة إلى 155.99 ين اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى 156.80 ين خلال الليل.