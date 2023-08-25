شبيه ياسين جنكيز يكشف كواليس تقليده للبلوجر التركي (فيديو)

قال هشام شبيه البلوجر التركي ياسين جنكيز، إنه كان يعمل في السيراميك والمطاعم والفنادق وحاليا في الملابس ولن يتركها رغم شهرته لأنها مصدر رزقه الأساسي.

خالي صاحب فكرة تقليدي للبلوجر التركي ياسين جنكيز

وأضاف شبيه ياسين جنكيز خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: صاحب فكرة تقليدي للبلوجر التركي ياسين جنكيز، خالي وأشقائي ودعموني وهناك بعض الجمهور تقبلي والآخر رفضني وهذه الأمور طبيعة جدا.



وتابع شبيه ياسين جنكيز: "والدي متوفي وأنا أكبر أخواتي وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس"، وعن تعرضه للهجوم، قال: "هذا دليل النجاح، لأن أي ناجح له أعداء و20% فقط يهاجموني والباقي يدعمني".

