توصيات مهمة لمزارعي محصول القطن

يعد محصول القطن والارتقاء بمعدلات إنتاجيته، من القضايا المهمة التي تشغل بال المزارعين، والتي تؤثر بشكل مباشر فى حجم الحصاد المتوقع، ومقاييس جودة المادة الخام.

وأكد الدكتور مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، بمركز البحوث الزراعية على ضرورة إجراء بعض التعديلات على المعاملات الزراعية التقليدية، التي طالما اعتمد عليها المزارعين مع محصول القطن، وذلك بما يتماشى مع الظروف الجديدة التي فرضتها التغيرات المناخية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة النسبية.

وأوضح أن هذه الفترة أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر تمثل ذروة موسم زراعة محصول القطن، مؤكدًا أن الظروف البيئية الجديدة التي فرضتها التغيرات المناخية، من ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة النسبية، تؤثر سلبًا وإيجابًا في معدلات الجودة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يحسن مستوى نعومة وجودة القطن، بسبب تأثيره المباشر على توازن معدلات ترسيب مادة “السيلولوز”، ما يعود بالإيجاب على المادة الخام والمحصول والصناعات التالية له.

توصيات لمحصول القطن

وأشار عمارة إلى أن الارتفاع الحاد والمتزايد في درجات الحرارة، يستدعي التزامًا وانضباطًا تامًا من أهالينا المزارعين، ولا سيما أثناء تنفيذ معاملات الري، ضمن حزمة من التوصيات أوجزها في النقاط الآتية:

-إجراء معاملات الري على “الحامي” و”البارد”.

-تقليل الفترة الزمنية الفاصلة بين معاملات الري.

-الالتزام بالمقننات المثلى دون إغراق أو تعطيش المعاملات تكون على هيئة ريات سريعة.