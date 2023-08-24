وكيل وزارة الزراعة بقنا: أزمة الأسمدة سببها سيارات النقل

صرح المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا، "للوفد"، وتعليقا على أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بالمحافظة التى تناولتها بوابة الوفد الإلكترونية قائلا : الأزمة سببها سيارات الشحن وارتفاع تكلفة النولون مقارنتا بالتعاقدات المبرمه سابقاً وهروب غالبية السيارات للعمل فى السودان او العمل بشكل حر بالداخل، وذلك لإرتفاع الأسعار مقارنتا بالتعاقدات ما جعل العديد من أصحاب السيارات يفرون من نقل الأسمدة و التعامل مع شركات الأسمدة والهيئات الزراعية .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، ان هناك ثلاثة قطاعات زراعية رئيسية هامة فى وزارة الزراعة، وهى الائتمان الزراعى والإصلاح الزراعى والاستصلاح الزراعى، مضيفاً ان تلك القطاعات تقوم بين الحين والآخر بعمل مزايدة لشركات الشحن لابرام تعاقدات لنقل الأسمدة الكيماوية من المصانع وصولا لمناطق توزيعها بقنا.

و تعليقا على أزمة الحيازات الوهمية، أوضح المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بقنا: قائلا الحمد لله ربنا اكرمنا فى الانتهاء من تشغيل المنظومة الإلكترونية من خلال إصدار كارت الفلاح الذى قضى على عملية التلاعب فى ألاسمدة وأصبح الكارت بمثابة فيزا خاصة لكل مزارع برقم سرى عليه كافة المعاملات الزراعية الخاصة به .

موضحاً ان المنظومة الجديدة حدت بشكل كبير من الحيازات الوهمية، مضيفاً إلى أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قام مشكورا بتشكيل لجنة لفحص الحيازات لكل مركز على حده ولا تزال تلك اللجنة تمارس عملها إلى الآن .

مطالباً السادة المزارعين بضرورة البلاغ عن أى حيازة وهمية مع حفظ السرية وعدم الإفصاح عن اسم المتقدم، مضيفاً اننا نرحب ونشجع بتعاون السادة المزارعين مع مسؤلى الوزارة بكافة القطاعات بقنا، ذاكرا ان المواطن شريك فى حفظ وصيانة المال العام من خلال مدنا بالمعلومات .

وعن أسباب قلة منافذ الشركة المصرية للتنمية الريفية بالصعيد، والمسؤلة حالياً عن توزيع الأسمدة الكيماوية للمزارعين، أوضح نعم هناك نقص فى المنافذ خاصة بالشركة، بالرغم أن الشركة تتمتع بوجود منافذ عديدة لها بأغلب مراكز المحافظة، راجعا أسباب قلة عمل تلك المنافذ إلى قلة الجهاز الإدارى الموجود بالوقت الحالى بالشركة فى قنا، ما أدى إلى اقتصار العمل على منافذ معينة .

وذكر جيلانى إلى أنه جرى عرض أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بقنا، على الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة لتحرك فيه والعمل على حله.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة فى قنا، اننا نتفاوض خلال الأيام القادمة مع شركة حورس وهى إحدى شركات النقل ومقرها محافظة سوهاج، وذلك لابرام عقد مع الجمعية المركزية بقنا لنقل الأسمدة الكيماوية من المصنع وإلى المحافظة .