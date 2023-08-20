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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشربيني: الاجتماع مع وزير الزراعة تناول تسوية مديونية البنوك وجدولتها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال اللواء طارق الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، أنه تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاثة أعوام الماضية 2020حتى 2023.

وأشار الشربيني إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95 % وتحقيق أرباح لأربع شركات.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه  السيد القصير وزير الزراعة للجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

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 تسوية مديونية البنوك

وأضاف الشربيني، أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.

وأوضح الشربيني، أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.

وخلال الاجتماعات تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.

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