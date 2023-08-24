الشباب والرياضة تطلق احتفالية مسابقة "العهد" النسخة الأولى

تُطلق وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي، احتفالية مسابقة " العهد " النسخة الأولي، وذلك يوم الاحد القادم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بمقر نادي النادي شيراتون، والتي تنفذها الوزارة ضمن توصيات فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية.

تهدف مسابقة العهد الي تشجيع الشباب من طلاب كليات الاعلام بالجامعات والاكاديميات و المعاهد العليا من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية لتسليط الضوء على قصص أبطال و شهداء ومصابي الوطن من القوات المسلحة و الاطقم الطبية.

تتضمن المسابقة فئة الأعمال المرئية والتلفزيونية والأعمال الصحفية و المطبوعة والأعمال الإذاعية وحملات العلاقات العامة حيث يحصد المركز الاول في كل فئة علي جائزة مالية قدرها عشرة الالف جنيه بينما المركز الثاني على جائزة مالية قدرها خمسة الالف جنية إضافة إلي ذلك المركز الثالث يحصل على جائزة مالية قدرها الفين جنية.

من المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكافة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المسابقة الي جانب اعلان النتائج والمراكز الأولي

الجدير بالذكر أنه يشارك فى المسابقة عدد ثلاث عشر كلية وقسم اعلام يمثلون جامعات واكاديميات ومعاهد عليا وهم " القاهرة ، جنوب الوادي ، الإسكندرية ، بنها ، بني سويف ، المستقبل ، جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا ، cic، الأكاديمية البحرية فرع القرية الذكية ،msa، النهضة، أكاديمية اخبار اليوم، سيناء فرع القنطرة).