الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: ختام فعاليات القوافل الطبية بمحافظة بورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،  تم تنفيذ القافلة بالقرى الأكثر احتياجاً بمركز الإرشاد الوراثي التابع لحي العرب بمحافظة بورسعيد.

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وشملت القافلة (طب بشرى و توعية صحية)، بالتعاون مع جامعة بورسعيد، حيث تم الكشف علي المرضى وإعداد وتجهيز الأدوية لتوزيعها على المرضى بالمجان، من خلال كلية الصيدلة، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بورسعيد الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة والعمليات الجراحية.

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض  بالجامعة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٢١٥ حالة مرضية في التخصصات ( الأطفال - الباطنة - النساء - المخ والأعصاب- الجلدية والتناسلية - الأنف والأذن والحنجرة ).

كما شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، صحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ.

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