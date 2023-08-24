الشباب والرياضة: مواصلة أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بالمحافظات.

وبمركز شباب السلام ثالث بمحافظة القاهرة، تم تنفيذ تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، و في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بأبنائنا القادرين باختلاف وتوفير كل الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع.