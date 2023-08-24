الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: مواصلة أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بالمحافظات.

وبمركز شباب السلام ثالث بمحافظة القاهرة، تم تنفيذ تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، و في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بأبنائنا القادرين باختلاف وتوفير كل الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع.

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