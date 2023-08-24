الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

85 اتفاقية دولية وبروتوكول تعاون لجامعة بدر مع المؤسسات التعليمية العالمية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن كليات الجامعة "16 كلية" تحتوى على برامج متميزة عن مثيلاتها فى كليات الجامعات الأخرى، وتمنح معظم طلابها فرصة التدريب فى المؤسسات المحلية، وإستكمال الدراسة فى كبرى الجامعات الدولية بمختلف دول العالم المتقدمة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

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وأضاف "القلا" أن تلك الجامعات توجد معظمها فى قارات "أمريكا، أوروبا، وآسيا" التى تتميز معظم دولها بالتقدم فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى؛ وهو ما يحرص عليه مجلس أمناء الجامعة ويقدم كافة سبل الدعم له.

 

التعاون مع أفضل الجامعات العالمية والمؤسسات البحثية

وأوضح نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن رئاسة الجامعة وقعت (55) إتفاقية بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية والمؤسسات البحثية والتدريبية فى مجالات علوم وبرامج: "الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الألسن وتكنولوجيا اللغة، الطب البيطرى والعلاج الطبيعى، التمريض، الصيدلة وتصنيع الدواء الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الإدارية والاقتصادية، الضيافة والفندقة، التكنولوجيا الحيوية "الهندسة الوراثية"، الفنون التطبيقية، والعلوم السينمائية والمسرحية".

 

وأشار الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الجامعات التى تم معها "إتفاقيات، بروتوكولات، تعاون يسمح بتبادل الطلاب، إمكانية منح الشهادات المزدوجة "المصرية والأجنبية"، أو مذكرة تفاهم" على المستوى الدولى تصل إلى 55 اتفاقية.

 

واستكمل "الإتربي" بأن الجامعة عقدت أكثر من 30 بروتوكول تعاون فى مجال التعليم الأكاديمى والبحث العلمى أو تدريب الطلاب كما أن جميع هذه الاتفاقيات هدفها هى الطالب والطالبة ودعم ورفع مهاراتهم اللازمة؛ لمواكبة التطورات فى سوق العمل، وكذلك رفع كفاءة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم داخل الكليات المختلفة والمتعددة فى الحرم الجامعى.

 


 