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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة بدر تقدم منحة كاملة للطالبة الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

جامعة بدر تقدم منحة
جامعة بدر تقدم منحة كاملة للطالبة الأولى على الجمهورية فى ال

أعلن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، منح الطالبة فاطمة الزهراء حازم محمد على من مدينة بدر بمحافظة القاهرة، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية "تعليم فنى مزدوج شعبة التكنوجيا الحيوية"، من أوائل الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 99.45% فى إمتحان الدبلومات الفنية للعام (2023/2022)، منحة مجانية كاملة 100%، للإلتحاق فى "كلية التكنولوجيا الحيوية" بجامعة بدر القاهرة حتى تستكمل دراستها وأبحاثها؛ تلبية لرغبتها.

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رعاية المتفوقين إلتزام إنسانى وواجب وطنى

 

وأضاف رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، أن رعاية المتفوقين من خريجى شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية قائلاً" رعاية المتفوقين إلتزام إنسانى وواجب وطنى ونحرص على أن نقدم للوطن جيلًا واعداً مسلحاً بـالعلم وأدوات العصر والأمل والإرادة لمستقبل مشرق لمصر".

 

يذكر أن تلك المنحة تأتى فى إطار برنامج المنح التى تخصصها جامعة بدر للطلاب الأوائل والمتفوقين، وحرصاً منها على توفير تعليم بجودة عالية لهم، لمساعدتهم على تحقيق آمالهم وأحلامهم فى سوق العمل العالمى، وتقديم مخرجات تعليمية قادرة على مواكبة تطورات العصر الحالى، مسلحة بالعلم والمعرفة.

 

 

جامعة بدر تقدم منحة كاملة للطالبة الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية


 

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الجريدة الورقية