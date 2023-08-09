برامج جامعة بدر المتاحة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

أعلن الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن جناح جامعة بدر فى القاهرة حقق نجاح كبير ضمن فاعليات المعرض الدولى الثالث عشر للجامعات .

وأشار نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم عرض ما تقدمه الجامعة من البرامج والشعب الدراسية المتميزة المتنوعة والمتعددة، والمنح، ونظام الدراسة بالساعات المعتمدة، والشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة فى معظم دول العالم المتقدمة فى التعليم الأكاديمى من خلال 51 اتفاقية دولية ومحلية والشهادات المزدوجة التى تمنح لبعض طلاب الجامعة بعد التخرج والبروتوكولات مع كبرى المؤسسات التقنية والمتخصصة؛ لتيسير وإتخاذ قرار إختيار الكلية الملائمة للطالب ومهاراته الشخصية.

وأضاف نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC" أن جناح الجامعة فى المعرض يتيح لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية قبل التقدم لمكتب التنسيق للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة التى تمتلكها كليات الجامعة للذين يرغبون فى الالتحاق بها والتى تتناسب مع رغباتهم وميولهم فى الدراسة.

كليات جامعة بدر

وأفاد نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المقر الجامعى فى القاهرة بمدينة بدر يوجد به كليات "الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الطب البيطرى، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعى، التكنولوجيا الحيوية، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، اللغات والترجمة "الألسن"، العلوم السينمائية والمسرحية، التشريع والقانون "الحقوق"، الإنسانيات والعلوم الإجتماعية "الآداب"، والعلوم السياسية".