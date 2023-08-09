الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

برامج جامعة بدر المتاحة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

جامعة بدر
جامعة بدر

أعلن الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن جناح جامعة بدر فى القاهرة حقق نجاح كبير ضمن فاعليات المعرض الدولى الثالث عشر للجامعات .

txt

الجامعة المصرية الروسية تعلن مميزات كلية الهندسة ومجالات عمل الخريجين

txt

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وأشار نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم عرض ما تقدمه الجامعة من البرامج والشعب الدراسية المتميزة المتنوعة والمتعددة، والمنح، ونظام الدراسة بالساعات المعتمدة، والشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة فى معظم دول العالم المتقدمة فى التعليم الأكاديمى من خلال 51 اتفاقية دولية ومحلية والشهادات المزدوجة التى تمنح لبعض طلاب الجامعة بعد التخرج والبروتوكولات مع كبرى المؤسسات التقنية والمتخصصة؛ لتيسير وإتخاذ قرار إختيار الكلية الملائمة للطالب ومهاراته الشخصية.

وأضاف نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC" أن جناح الجامعة فى المعرض يتيح لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية قبل التقدم لمكتب التنسيق للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة التى تمتلكها كليات الجامعة للذين يرغبون فى الالتحاق بها والتى تتناسب مع رغباتهم وميولهم فى الدراسة.

كليات جامعة بدر

وأفاد نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المقر الجامعى فى القاهرة بمدينة بدر يوجد به كليات "الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الطب البيطرى، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعى، التكنولوجيا الحيوية، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، اللغات والترجمة "الألسن"، العلوم السينمائية والمسرحية، التشريع والقانون "الحقوق"، الإنسانيات والعلوم الإجتماعية "الآداب"، والعلوم السياسية".

 

مواد متعلقة

دورات مجانية لتعليم السيدات الأعمال اليدوية بالإسماعيلية

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

200 شركة محلية وعالمية تطرح حلولا لتنقية وتحلية المياه بمعرض وتركس

معرض أبوظبي للكتاب 2023 يعلن استضافة تركيا ضيف شرف

120 عارضة في جناح سيدات الأعمال بمعرض الإسماعيلية

المدير العام للإيسيسكو يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى باليمن