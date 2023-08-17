بالأرقام.. مجموع كليات جامعة بدر للتقديم في تنسيق العام الجديد

أعلن الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم فتح باب التقدم لكليات الجامعة للطلبة الراغبين بالإلتحاق فى كليات الجامعة الـ(16) للعام الأكاديمى (2023-2024) بعد إعتماد تنسيق كليات الجامعات الخاصة ونزول الحد الأدنى؛ من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التابع لـ"وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، موضحاً أن الحد الأدنى؛ لتقديم طلاب الثانوية العامة بكليات العلوم الطبية والهندسية داخل الحرم الجامعى جاء كالتالى:

1- كلية الطب البشرى (80%).

2- كلية طب الفم والأسنان (78%).

3- كلية العلاج الطبيعى (76%).

4- كلية الصيدلة والصناعات الدوائية (72%).

5- كلية الطب البيطرى (68%).

6- كلية التمريض (55%).

7- كلية التكنولوجيا الحيوية (55%).

8- كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية (55%).

9- كلية الهندسة والتكنولوجيا (68%).

وأضاف نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن "المجلس الأعلى للجامعات الخاصة" وافق على إعتماد الحد الأدنى لباقى الكليات داخل الجامعة إلى (55%)؛ لقبول أكبر عدد من الطلاب فى مرحلة التعليم الجامعى، ومن بين تلك الكليات فى داخل الحرم الجامعى وهى: "الفنون التطبيقية، اللغات والترجمة "الألسن"، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، القانون "الحقوق"، العلوم السينمائية والمسرحية، الإنسانيات والعلوم الإجتماعية "الآداب"، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية".

وأكد " القلا" أن الحرم الجامعى يضم "مركز التعليم المستمر"، الذى يتيح للطلاب رفع كفاءتهم فى أكثر من (12) لغة دولية وخصوصاً اللغة الإنجليزية؛ لما تتطلبه بعض مقررات الكليات داخل الحرم الجامعى وخصوصاً كليات قطاع العلوم الطبية والهندسية،منوهاً أن "جامعة بدر" هى الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على الإعتماد الدولى من الهيئة الأمريكية للإعتماد الدولى"AIAAsc"، مما يدل على تطبيق أعلى معايير المستوى الدولى فى التعليم الأكاديمى والبحث العلمى.

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم الألفى، مديرة القبول والتسجيل بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه على الطلاب الحاصلين على شهادات: "الثانوية العامة، الثانوية العربية، الأجنبية، والأزهرية"، وراغبين فى الإلتحاق بكليات جامعة بدر فى القاهرة التقدم بشكل مباشر إلى حرم الجامعة فى "مدينة بدر"؛ لتسهيل جميع الإجراءات فى وقت قياسى أو التقديم من خلال موقع الجامعة وهو: "www.buc.edu.eg".

و أشار حسام محمد، مدير شئون الطلاب بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه يتم القبول الفعلى للطلاب فى كليات الجامعة بعد المراجعة النهائية، ودفع الطلاب جزء من المصروفات، ويتم بعدها تسجيل الطلاب على النظام المركزى؛ للتأكد أنه أصبح له مكان فى الكلية التى يرغب فى الإلتحاق بها بناءً على طلبه.



