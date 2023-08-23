عزة مصطفى تعلن استجابة محافظ المنوفية لعلاج أحمد عبدالله (شاهد)

قدمت الإعلامية عزة مصطفى الشكر لمحافظ المنوفية على استجابته السريعة لمناشدة «صالة التحرير» لعلاج الحالة الإنسانية التي عرضتها أول أمس فيما يتعلق بالشاب أحمد عبدالله، والذي يعاني من مرض يحتاج لجراحة عاجلة لتغيير مفصل القدم، بسبب إصابته بالتآكل.

وأوضحت "مصطفى" خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن محافظ المنوفية استقبل أحمد في مكتبه، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لإعانته على متطلبات الحياة، معقبة: "كل الشكر والتقدير لك يا محافظ المنوفية حقيقي".

وكانت قد عرضت حالة أحمد عبدالله أول أمس الإثنين من خلال برنامجها، إذ ظهر أحمد عبدالله من خلال شاشة "صدى البلد" يعبر عن معاناته وحاجته لجراحة عاجلة.

وقال أحمد، إنه كان يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة بجانب عمله في الأرض الزراعية، ولديه 4 أولاد، منوهًا بأنه لم يشتر الكتب الدراسية لهم حتى الآن.

وتابع أحمد: «بعاني من خشونة من 12 سنة، والمرض زاد عليَّ من 6 شهور، وتأثرت في شغلي كتير، ومبقتش أقدر على المشي، وطالب تغيير مفصل وأعمل العملية وحالتي بتدهور يوم عن يوم».