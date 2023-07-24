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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عزة مصطفى تطالب بتجنب القلق من الأزمات وارتفاع الأسعار.. عندنا أمن وأمان (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن العالم يعمل حاليا على جذب السياح، كما أن الدولة تراهن على صناعة السياحة من أجل زيادة دخلها من العملة الصعبة.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لجذب السياح، حيث سهلت استخراج رخصة سياحة اليخوت لتكون مدة استخراجها 30 دقيقة، بدلا من 30 يوم.

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الأمن والأمان تجذب السياح

ولفتت إلى أن الدولة تستهدف زيادة السياح في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المواقع العالمية تنقل ما يدور في مصر، وأهم  عوامل جذب السياح عنصري الأمن والأمان.

وتابعت عزة مصطفى :"عندنا أزمة وأسعار غالية ومشاكل ولكن عندنا الأمن والأمان، دي نعمة من ربنا كبيرة يجب علينا أن ندركها جيدا، والنظر جيدا للدول المجاورة وما يجري فيها".

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