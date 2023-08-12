برامج مرعبة .. عزة مصطفى تحذر من تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، انتشار جرائم تركيب الصور والفيديوهات باستخدام برامج الفوتوشوب خصوصًا مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها التزييف العميق وإنتاج فيديوهات وصور لأشخاص ليس لهم علاقة بالمحتوى المصنوع.

الذكاء الاصطناعي:

أضافت عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لازم ناخد بالنا كويس، لإن في برامج كتيرة اسمها التزييف العميق، ودي مشكلة كبيرة مقابلانا، وهاتقبلنا كتير فيما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، لأن الذكاء الاصطناعي المخيف أصبح خطرًا يلاحق البشر».

وحذرت عزة مصطفى من خطورة استخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات الابتزاز الإلكتروني وإنتاج المحتوى المفبرك والمعدل بغرض طلب فدية، أو أموال من الآخرين واختراق خصوصيتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=bAfh9bKNQo0