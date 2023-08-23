المضاد الحيوي خطر.. مستشار الرئيس للصحة يحذر

المضاد الحيوي مثل ما يعالج بطريقة فعاله، فأنه خطر ويجب التحذير منه إذا تم تناوله بطريقة غير صحيحة وبدون ارشاد الطبيب.

مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أكد أن مقاومة المضادات الحيوية تعتبر أحد أهم الموضوعات الصحية التي نهتم بها في مصر، لتحقيق جودة الرعاية الصحية.

كما أوضح مستشار الرئيس، أنه بدون شك فإن استخدام المضادات الحيوية بطريقة سليمة يقلل من مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوى، وتقلل من معاناة المرضى أو أى مضاعفات ، وقال: "ماحدش ياخد المضاد الحيوى بدون وصفة طبية".

خطوط استرشادية لاستخدام المضادات الحيوية

وتابع: بالنسبة للمضاد الحيوي، لا بد أن يكون بالجرعة المناسبة، والوقت المناسب والنوع المناسب لعلاج المريض، وهذا ينطبق على جميع الأدوية سواء ذلك فى المستشفيات أو العيادات أو أى منشأة طبية.

وأشار عوض الدين، إلى أن هناك خطوط استرشادية لاستخدام المضادات الحيوية، حيث يؤدي الإفراط فيها إلى ظهور سلالة من البكتيريا مقاومة لأنواع مضادات الميكروبات، مثل ما حدث مع جائحة كورونا.

ماذا تفعل إذا أصبت بكورونا؟

وأضاف تاج الدين، أنه إذا كان فيروس الأنفلونزا يعدى شخصين أو 3 أشخاص فإن فيروس كورونا يعدى من 5 إلى 6 أشخاص، والسلالة الجديدة إيريس تعدى عدد أكبر، ولكن أعراضه عادية جدا.

ووصف أنه يشعر المصاب بألم فى الحلق ورشح وعطس وتكسير بالجسم وارتفاع الحرارة، وخلال يومين إلى 3 أيام تختفى هذه الأعراض.

وأردف مستشار الرئيس، أنه فى هذه المرحلة يفضل تناول المريض خافض للحرارة، ويفضل تناول الباراسيتامول.

كما قال إنه حتى الآن، لا توجد أعراض خطيرة للسلالة الجديدة ولا يوجد وفيات ناتجة عنه، ولا دخول للمستشفى سواء فى مصر والعالم، ولا يوجد أى داعى لأى قلق.