لجنة مكافحة كورونا: الحالات المصابة بالفيروس جميعها بسيطة

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان، يعمل باستمرار على مواجهة أي فيروس يدخل إلى جمهورية مصر العربية، بهدف السيطرة عليه، وفي حال إصابة أى شخص بمتحور جديد يتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية.

أضاف حسام حسني، في تصريحات له، أن الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد "EG.5" جميعها حالات بسيطة وإصاباتها بالجهاز التنفسي العلوي، ولا تستدعي الدخول للرعاية المركزة.

الحالات المصابة حالات بسيطة:

وقال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "أطمئن الناس أن الحالات المصابة حالات بسيطة، ولا تستدعي دخول الرعاية المركزة لاستقرار حالتهم الصحية، ولا داعي للقلق ولكن يجب الحذر والاحتياط".

وأوضح أنه لا يوجد شيء يسمى "برد مروحة" كما يردد المواطنون، ويجب عند الإصابة بأعراض برد التوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدًا في السياق ذاته على مأمونية اللقاحات، قائلًا: "اللقاحات آمنة بنسبة 100%، ومن حصل على اللقاح ومر عليه عام يجب أن يذهب لتلقي جرعة إضافية لتجنب الإصابة".