وزير الصحة اللبناني: تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوضع بالمستشفيات تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض تزايد في أعداد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان موضحا أن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة.

واضاف الأبيض في تصريح له اليوم أن هناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر يتكرر عادة في موسم الصيف .

ونصح وزير الصحة اللبناني المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة والأكثر عرضة للإصابة بأن يأخذوا اللقاح لحماية انفسهم ، كما نصح من لديهم أعراض كورونا بتجنب المخالطة.

وشدد على ضرورة استعمال وسائل الحماية الشخصية كالكمامة وخصوصا لأصحاب الأمراض المناعية.

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الوضع الوبائي في لبنان وذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.

وتناول اللقاء سبل تعامل الوزارة مع فيروس كورونا بالإضافة إلى توفير أدوية السرطان والأمراض المستعصية، حيث أكد وزير الصحة أن موضوع الدعم مستمر والتمويل موجود، مشددا على أن رئيس الحكومة تناول مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الاستمرار بالألية المتبعة لتأمين هذه الأدوية للشعب اللبناني، مشددا على أن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة للحكومة اللبنانية.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى موضوع غسيل الكلى وتأمين المستلزمات لأن هناك بعض الشح فيها بسبب بعض المصاعب التي كان يواجهها المستوردون، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء غدا في وزارة الصحة بين الجهات الضامنة الرسمية، والمستوردين، ونقابة المستشفيات للبحث في حلول لهذا الموضوع.