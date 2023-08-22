مدرب سيدات إسبانيا من التهديد بالإقالة وتمرد اللاعبات إلى معانقة الذهب

سطر خورخي فيلدا المدير الفني لفريق سيدات كرة القدم الإسباني، اسمه بأحرف من نور في سجلات تاريخ كرة القدم ، عقب الفوز مع الماتدور بلقب كأس العالم أول أمس الأحد بالانتصار على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد.





ورغم وجود حالة من التخبط شهدها معسكر إسبانيا قبل البطولة ، إضافة إلى صراعات داخلية بين الاتحاد المحلي هناك مع أعضاء عدة بالجهاز الفني، إلا أن المدير الفني استطاع تجاوز كل هذا والسير بمنتخب بلاده إلى منصات التتويج ، والظفر بلقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا.

تمرد 15 لاعبة ..

وواجه المدير الفني تحديًا صعبًا نحو قرابة عام ماضي من الآن ، عندما تفاجئ في سبتمبر 2022 من تلقي اتحاد بلاده رسائل إلكترونية من 15 لاعبة تفيد باعتذارهن عن عدم تمثيل المنتخب بحجة صرامة نظام فيلدا ووجود صراعات داخل منظومة الكرة النسائية الخاصة بالمنتخب .

واستطاع فيلدا التعامل بهدوء مع موجة التمرد ، وأخطر اتحاد الكرة الإسباني بنيته في البقاء ووضع خطط بديلة، ليوفر له الاتحاد كامل الدعم ، الأمر الذي أجبر عدد منهن إلى العودة مجددًا إلى المنتخب والتراجع.

وتمكن فيلدا بحكم شخصيته الجادة ، العودة بالمنتخب الإسباني للصعود إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه ثم الظفر باللقب .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب تتويج منتخب بلاده باللقب أول أمس وبسؤاله عن إذا كان يشعر بالحزن نتيجة لغياب عدد من اللاعبات البارزات عن البطولة ، رفض فيلدا الإجابة وتجاهل السؤال ليبدي عدم تأثره.

مواجهة خطر الإقالة ..

وفي عام 2015 كان الإسباني فيلدا على مقربة من الرحيل عن منتخب بلاده بسبب تدهور نتائج الفريق تحت قيادته، والفشل في تجهيز أطفقم معاونة مناسبة له وللمنتخب النسائي ، الأمر الذي جعله قريبًا من الإقالة ، قبل أن يتم ترتيب الأوراق مجددًا.