عاجل
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. فيديو الصحة تكشف آخر التطورات بشأن ظهور متحور كورونا الجديد في مصر (شاهد) اتحاد "إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدعو المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الواقع على الفلسطينيين
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس وزراء إسبانيا يُعلق على "قبلات" رئيس الاتحاد للاعبات

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

علق بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، على واقعة  لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو بطريقة مثيرة، عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات أول أمس الأحد ، على حساب إنجلترا بالانتصار بهدف من دون رد.
 

txt

إسبانيا .. ثاني المنتخبات المتوجة بلقبي مونديال الرجال والسيدات


وأثارت قبلات روبياليس مع لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات،ردود أفعال واسعة ، جعلته مجبرًا على تقديم الاعتذار الساعات الماضية ، وهو ما قام به بالفعل ، قبل أن يخرج رئيس وزراء إسبانيا بتصريحه عن الواقعة مشيرًا إلى أن الاعتذار غير كافٍ.

وقال سانشيزخلال تصريحات لصحف إسبانيا : ما حدث أمر غير مقبول ، يسيئ لسمعة البلاد ، رأينا ما حدث أمام الجميع ، لذا يجب أن نفكر في خطوات قانونية حيال ذلك من دون الاكتفاء بالاعتذار.

اعتذار غير كاف ..

وفي اعتذار روبياليس عن الواقعة ، أكد أن الفعل لم ينجم عن مشاعر عاطفية تجاه اللاعبة بشخصها ، وإنما جاء نتيجة فرحة عامة بالانتصار وحصد اللقب التاريخي، معترفًا بارتكابه خطأ كبير ، ومطالبًا بالتماس العذر.
وهاجمت صحف الإسبانية رئيس الاتحاد ، بعد أن منح اللاعبة جيني هيرموس احتفالاً خاصًا مثيرًا للجدل عن باقي اللاعبات جعله محط أنظار العالم ، متهمة أياه بتعمد الاعتداء الجنسي.
وأشارت التقارير إلى أنه في تطور جديد بشأن تلك الواقعة، قام رئيس الاتحاد طلب من اللاعبة الظهور أمام الإعلام وتوضيح الأمور ، لكن المفاجأة حسبما أوردت التقارير تمثلت في رفض اللاعبة طلبه لتضعه في مأزق.
واستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة  كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023  في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري ، وشهدت منافسات البطولة تواجد 32 منتخبًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة والتي أقيمت خلال عام 2019.

مواد متعلقة

أهلي جدة السعودي يعرض 32 مليون يورو لضم بطل مونديال 2022

هيمنة أمريكية والبحث عن اللقب الأول.. أبرز اللمحات قبل نهائي مونديال السيدات

منتخب الناشئين يتأهل لـ ربع نهائي مونديال كرة الطائرة بالأرجنتين

البرازيل تودع مونديال السيدات بعد التعادل مع جامايكا