رئيس وزراء إسبانيا يُعلق على "قبلات" رئيس الاتحاد للاعبات

علق بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، على واقعة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو بطريقة مثيرة، عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات أول أمس الأحد ، على حساب إنجلترا بالانتصار بهدف من دون رد.





وأثارت قبلات روبياليس مع لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات،ردود أفعال واسعة ، جعلته مجبرًا على تقديم الاعتذار الساعات الماضية ، وهو ما قام به بالفعل ، قبل أن يخرج رئيس وزراء إسبانيا بتصريحه عن الواقعة مشيرًا إلى أن الاعتذار غير كافٍ.



وقال سانشيزخلال تصريحات لصحف إسبانيا : ما حدث أمر غير مقبول ، يسيئ لسمعة البلاد ، رأينا ما حدث أمام الجميع ، لذا يجب أن نفكر في خطوات قانونية حيال ذلك من دون الاكتفاء بالاعتذار.

اعتذار غير كاف ..

وفي اعتذار روبياليس عن الواقعة ، أكد أن الفعل لم ينجم عن مشاعر عاطفية تجاه اللاعبة بشخصها ، وإنما جاء نتيجة فرحة عامة بالانتصار وحصد اللقب التاريخي، معترفًا بارتكابه خطأ كبير ، ومطالبًا بالتماس العذر.

وهاجمت صحف الإسبانية رئيس الاتحاد ، بعد أن منح اللاعبة جيني هيرموس احتفالاً خاصًا مثيرًا للجدل عن باقي اللاعبات جعله محط أنظار العالم ، متهمة أياه بتعمد الاعتداء الجنسي.

وأشارت التقارير إلى أنه في تطور جديد بشأن تلك الواقعة، قام رئيس الاتحاد طلب من اللاعبة الظهور أمام الإعلام وتوضيح الأمور ، لكن المفاجأة حسبما أوردت التقارير تمثلت في رفض اللاعبة طلبه لتضعه في مأزق.

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري ، وشهدت منافسات البطولة تواجد 32 منتخبًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة والتي أقيمت خلال عام 2019.