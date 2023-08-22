قنصل السعودية بالإسكندرية وسفير أذربيجان يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، السفير الخان بولوخوف (Elkhan Polukhov) سفير دولة أذربيجان بالقاهرة،لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمه اللواء حام القاضي رئيس الإتحاد العربي لغرف الملاحةعلى شرف الخان بولوخوف سفيرجمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية .

كان على رأس الحضور اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية و اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وأعلام القطاع من رجال أعمال ومسؤولين في محافظة الإسكندرية.

وتناول الحضور التطورات التي يشهدها قطاع النقل البحري .جدير بالذكر أن المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بأذربيجان بعد استقلالها وأقامت علاقات دبلوماسية معها تمتد اليوم نحو ثلاثين عاما من التواصل والحوار على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف.

ورحب الهويشان قنصل السعودية بالسفير الأذربيجاني، مشيرًا إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين البلدين

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى مصر ولاسيما في ظل التيسيرات التي قدمتها مؤخرا الدولة المصرية لعدد من الدول للحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر.