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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حمدى فتحي يقود تشكيل الوكرة الرياضي القطري أمام معيذر بدوري نجوم إكسبو

حمدي فتحى
حمدي فتحى

أعلن الاسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لفريق الوكرة الرياضي ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة معيذر مساء الأربعاء في المباراة المقرر أقامتتها على ستاد الجنوب في الجولة الافتتاحية بدوري نجوم إكسبو .

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الدوري القطري.. موعد المباراة الأولى لـ حمدى فتحى مع الوكرة اليوم

تشكيل الوكرة الرياضي الرسمي لمباراة معيذر الرسمية 

في حراسة المرمي : عمير السيد.

في خط الدفاع : لوكاس مينديز_ ترنت ساينسيري  _ عمر صلاح .

في خط الوسط : حمدى فتحي  محمد بن يطو  جيلسون دالا-  أيوب عسال  _ مراد  ناجي .

في خط الهجوم : حازم شحاته _ أحمد عبد المقصود.

 

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شهد التشكيل الرسمي تواجد  حمدي فتحي  لاعب خط وسط الوكرة الرياضي لاعب النادي الأهلي السابق في التشكيل الأساسي  للفريق لمباراة معيذر دوري نجوم إكسبو.

وصلت حافلة فريق الوكرة الرياضي القطري منذ قليل  ملعب الجنوب استعدادًا لمباراة معيذر  في المباراة الافتتاحية .

وعاين لاعبي الوكرة الرياضية  أرضية ملعب المباراة قبل بدء عملية الاحماء الاخيرة للمباراة .

موعد مباراة الوكرة الرياضي لمباراة معيذر 

تنطلق المباراة الوكرة الرياضي و معيذر مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أغسطس 2023، في تمام  الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية  أيضًا قطر وفي الساعة 7.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الوكرة  ومعيذر الرسمية 

من المقرر ان تنقل مباراة الوكرة و معيذر  أحداث المباراة  قنوات الكأس  على القناة 1 ومن المقرر ان يتولي التعليق سمير اليعقوبي.

 

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