الوكرة يضرب معيذر بثلاثية في دوري إكسبو بمشاركة حمدي فتحي

نجح الوكرة الرياضي في الفوز على نظيره معيذر بـ 3 أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجنوب في الجولة الأولي بدوري نجوم إكسبو.

شارك اللاعب الدولي حمد فتحي بشكل أساسي مع الفريق الوكرة الرياضي خلال مباراة معيذر في أول لقاء رسمي له مع الوكرة وظهر مع الفريق بشكل مميز خلال أحداث اللقاء.

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إلغي حكم المباراة هدفًا لصالح معيذر بأقدام محمد صلاح النيل في الدقيقة الرابعه بداعي من التسلل .

سجل هدف التقدم لصالح محمد بن يطو في الدقيقة 46 لصالح الوكرة الرياضي قبل انتهاء الشوط الأول ، وبعدها بدقيقتين سجل أيواب أسال الهدف الثاني لصالح الوكرة بصناعه حازم أحمد شحاته قبل انتهاء الشوط الثاني .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الوكرة على معيذر بهدفين دون رد .

وضعف أيوب آسال نتيجة المباراة تمكن من تسجيل الهدف الثالث للفريق الثاني له في الدقيقة 72 .

ألغى حكم المباراة للمرة الثانية هدفًا لصالح معيذر الرياضي بأقدام حي مبينزا في الدقيقة 85 ناتجه عن التسلل.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز الوكرة الرياضي على نظيره معيذر 3 أهداف دون رد .

بدأ الوكرة بهذا التشكيل الرسمي لمباراة معيذر

تشكيل الوكرة الرياضي الرسمي لمباراة معيذر الرسمية

في حراسة المرمى: عمير السيد.

في خط الدفاع: لوكاس مينديز- ترنت ساينسيري - عمر صلاح.

في خط الوسط: حمدي فتحي محمد بن يطو جيلسون دالا- أيوب عسال - مراد ناجي.

في خط الهجوم: حازم شحاتة - أحمد عبد المقصود.

بهذه النتيجة، رفع الوكر الرياضي من رصيده عند النقطة 3 خلال افتتاحة في بطولة دوري إكسبو ،فيما توقف رصيد معيذر بدون نقاط .