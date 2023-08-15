معلق مباراة شباب الأهلي الإماراتي والوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا

يقدم بوابة الوفد الالكترونية، هوية معلق مباراة شباب الأهلى الإماراتي والوحدات الأردني المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد راشد بنادي شباب الأهلى دبي ضمن منافسات دور الإقصائيات دوري أبطال آسيا.

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يحل الوحدات الأردني ضيفًا ثقيلا على نظيره شباب الأهلي الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في دور اللإقصائيات في دوري أبطال آسيا.

تشكيل الأهلى الإماراتي المتوقع لمباراة الوحدات الأردني

في حراسة المرمي : حسن حمزة

في خط الدفاع :كايكي عبد العزيز هيكل بو جدان سالمين خميس

في الوسط :مروان فهد _ عبد الله النقبي _ يوري سيزار

في خط الهجوم : خالد الأصبحي _جوستافو _ إيجور جيسوس

موعد مباراة شباب الأهلي الإماراتي لمباراة الوحدات الاردني

تطلق صافرة أحداث المباراة التي تجمع بين شباب الأهلى الإماراتي والوحدات مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوفيت الإمارات ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربيةالسعودية.

معلق مباراة شباب الأهلى الإماراتي والوحدات الاردني

يتولي تعليق على أحداث المباراة شباب الأهلى الإماراتي و الوحدات الاردني مساء اليوم الثلاثاء محمد الشامسى على قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 فيما يعلق على قناة عبد الله السعدي على قناة دبي الرياضية2.