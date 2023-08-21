تفوق أرسنال في تاريخ مواجهاته أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

يخوض فريق الكرة الأول بنادي أرسنال تحت القيادة الفنية لـ "مايكل أرتيتا"، مدرب المدفعجية، مباراة اليوم أمام كريستال بالاس متسلحًا بتاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإنجليزي.

و يواصل المدفعجية البحثً عن مواصلة البداية القوية بالموسم الحالى مستهدفا الحصول على اللقب، بعد أن حصل على المركز الثاني في الموسم المنقضي وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتوج باللقب.

تاريخ لقاءات أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

و تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس 32 مواجهة بالدوري الإنجليزي عبر التاريخ، كان للجانرز النصيب الأكبر في التفوق، بعدما استطاع تحقيق الانتصار في 19 لقاء، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وحسم التعادل بين الفريقين فى 9 أخرين.

و يستضيف ملعب سيلهرست بارك مباراة أرسنال ونظيره كريستال بالاس، مساء اليوم، بالجولة الثانية التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

و أستهل فريق ارسنال مشواره بالجولة الأولى بالبريميرليج بالفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط في جدول الترتيب، فيما يقع كريستال بالاس في المركز التاسع بالجدول ترتيب بنفس الرصيد، بالانتصار على شيفيلد يونايتد، بذات الجولة.

و تنطلق صافرة أحداث مباراة أرسنال وكريستال بالاس مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، فيما تذاع المواجهة عبر قناة bein sport premium 1.