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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رقم قياسي لـ أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا
أستون فيلا

حقق فريق نادي أستون فيلا الإنجليزي الانتصار على نادي إيفرتون، اليوم الاحد، بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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أستون فيلا يفوز على فيلا بارك لثامن مباراة على التوالي

بانتصار أستون فيلا على إيفرتون يكون النادي قد حقق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي على ملعب "فيلا بارك"، ليصل إلى تحقيق الانتصار الثامن على التوالي على ملعبه، وهي المرة الاولى التي يصل فيها النادي لهذا العدد من المباريات دون أن يتعثر على ملعبه في مسابقات الدوري.

افتتح أستون فيلا الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بهزيمة ثقيله أمام نادي نيوكاسل يونايتد في الجولة الاولى، وحقق الانتصار على ملعب فيلا بارك في الجولة الثانية بنتيجة 4-0.

سجل انتصارات أستون فيلا على فيلا بارك

خسر أستون فيلا من أرسنال في دوري الموسم الماضي على ملعب فيلا بارك بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومن بعدها تمكن الفيلانز من الانتصار في 8 مواجهات على التوالي وسط جمهوره.

حقق الانتصار على أندية كريستال بالاس 1-0 وبورنموث 3-0 ونوتنجهام فورست 2-0 ونيوكاسل يونايتد 3-0 وفولهام 1-0 وتوتنهام 2-1 وبرايتون 2-1، واليوم على إيفرتون 4-0.