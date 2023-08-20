تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين أستون فيلا وايفرتون في الدوري الأنجليزي

في تمام الساعة الرابعة و على ملعب فيلا بارك الخاص بنادي أستون فيلا يلتقي اصحاب الأرض والجمهور مع منافسهم ايفرتون ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الأنجليزي .

ولقاء أستون فيلا مع ايفرتون يمكن ان يطلق عليه لقاء الجريحين حيث تلقى الفريقين الهزيمة في الجولة الاولى حيث سقط ايفرتون على ملعبه امام فولهام بهدف مقابل لاشىء فيما تلقى أستون فيلا هزيمة ساحقة امام نبوكاسل يونايتد بخمسة اهداف مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل .

ويمتلك الفريقين أستون فيلا وايفرتون سجلا كبير من المباريات في الدوري الانجليزي حيث يعدا من اعرق فرق الدوري الأنجليزي الممتاز والتقى الفريقين في المسابقة في ١٨٥ مباراة فاز فيها أستون فيلا في ٧١ مباراة وفاز ايفرتون في ٦٣ مباراة وتعادلا في ٥١ مباراة وسجل لاعبو استون فيلا ٢٨١ هدف وتلقت شباكهم ٢٦٨ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب أستون فيلا ملعب فيلا بارك الشهير فقد شهدت ٤٥ فوزا لاستون فيلا مقابل ٢٤ فوز لايفرتون والتعادل حسم ٢٣ مباراة وسجل لاعبو أستون فيلا ١٦٣ هدف فيما سجل لاعبو ايفرتون ١١٧ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت استون فيلا وايفرتون في البطولات الرسمية :

٢١ نوفمبر ٢٠١٥ ايفرتون - أستون فيلا : ٤ / ٠

١ مارس ٢٠١٦ أستون فيلا - ايفرتون : ١ / ٣

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ أستون فيلا - ايفرتون : ٢ / ٠

١٦ يوليو ٢٠٢٠ ايفرتون - استون فيلا : ١ / ١

١ مايو ٢٠٢١ ايفرتون - استون فيلا : ١ / ١

١٣ مايو ٢٠٢١ استون فيلا - ايفرتون : ٠ / ٠

١٨ سبتمبر ٢٠٢١ استون فيلا - ايفرتون : ٣ / ٠

٢٢ يناير ٢٠٢٢ ايفرتون - استون فيلا : ٠ / ١

١٣ أغسطس ٢٠٢٢ استون فيلا - ايفرتون : ٢ / ١

٢٥ فبراير ٢٠٢٣ ايفرتون - أستون فيلا : ٠ / ٢