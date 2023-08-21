موعد معسكر الأهلي في النمسا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض معسكره المغلق بدولة النمسا ، الإثنين المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري ، والمستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل ، استعدادًا لبدء فعاليات الموسم الجديد.





ويستعد الأهلي لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا في موسمها الجديد والمقرر أن يخوض مواجهة الدور التمهيدي به أحد أيام 15 ، 16 ، 17 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى مواجهة كأس السوبر الأفريقي التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.

سفر مدير الكرة ..

كان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد غادر القاهرة متوجهًا إلى النمسا الأيام الماضية ، في رحلة استغرقت 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وخلال الرحلة، رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

وقام خالد بيبو بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر ، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.