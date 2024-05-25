سفاح التجمع.. الليالي الحمراء الطريق السريع لنهاية الدنيا وجهنم الآخرة

تعد العلاقات غير الشرعية من الجرائم التي تُثير الجدل في العديد من القضايا والتي كان آخرها سفاح التجمع وغيرها من الجرائم التي كانت لها ارتباطًا وثيقًا بهذه العلاقات غير الشرعية.

أسباب ارتكاب جرائم القتل بعد انتهاء العلاقات غير الشرعية:

الشعور بالغيرة والانتقام: قد يدفع الشعور بالغيرة والرغبة في الانتقام من الفتاة بعد انتهاء العلاقة غير الشرعية إلى ارتكاب جريمة القتل.

الخوف من الفضيحة: قد يلجأ بعض الأشخاص إلى القتل للتخلص من الفتاة خوفًا من الفضيحة وتشويه السمعة، خاصةً في المجتمعات المحافظة.

الاضطرابات النفسية: قد تلعب الاضطرابات النفسية، مثل: الشخصية النرجسية أو اضطراب الشخصية الحدية، دورًا في زيادة مخاطر ارتكاب جرائم القتل، خاصةً في حالات العلاقات غير الشرعية.

وأثارت قضية سفاح التجمع حالة من الجدل الكبير بعد إلقاء القبض عليه واكتشاف العديد من الجرائم التي ارتكبها وكانت ضحيته الأولى بحسب التحقيقات كانت صيدًا ثمينًا من على الفيس بوك بعدما أصبح وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لاستدراج الضحايا لارتكاب الجرائم في الآونة الأخيرة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن سفاح التجمع اعترف بجريمته الأولى بعد أن استدرجها من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بحجة قضاء سهرة حمراء واتفق على مبلغ مالى، وبعد أن أقام ليلة حمراء معها غادرت.

وأضافت التحقيقات بأن المتهم اتفق مع ضحيته الأولى على موعد آخر بعد أن عرف عنها كل شيء ونفذ جريمته في اللقاء الآخر أعده لتنفيذ الجريمة داخل شقة في كمبوند شهير فى التجمع الخامس، وبعد ذلك وضع الجثة داخل سيارته والقائها فى أحد الطرق الصحراوية بمحافظة الإسماعيلية.

أساليب استدراج الضحايا من على الفيسبوك:

إنشاء حسابات وهمية: يقوم المجرمون بإنشاء حسابات وهمية على فيسبوك باستخدام صور وأسماء وهمية للتواصل مع الضحايا.

التواصل مع الفئات المستهدفة: يستهدف المجرمون فئات معينة من الضحايا، مثل: الأطفال أو النساء أو كبار السن، من خلال مجموعات فيسبوك أو رسائل خاصة.

بناء الثقة: يعمل المجرمون على بناء الثقة مع الضحايا من خلال التحدث عن اهتماماتهم المشتركة ومشاركة معلومات شخصية.

استغلال نقاط الضعف: يستغل المجرمون نقاط ضعف الضحايا، مثل: الشعور بالوحدة أو الحاجة إلى المال أو الحب، لجعلهم أكثر عرضة للتلاعب.

استدراج الضحايا إلى أماكن خطرة: قد يستدرج المجرمون الضحايا إلى أماكن خطرة للقاء بهم أو لممارسة جرائمهم.