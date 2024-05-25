مزدوج الجنسية.. من هو سفاح التجمع الخامس؟

سفاح التجمع.. ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بقتل 3 فتيات، والتخلص من جثثهن بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع».

وقالت إنه شخص مزدوج الجنسية، من محافظة الإسكندرية، كان يقيم خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت التحريات أن المتهم قام باستئجار شقة سكنية في كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة منذ أسبوعين، وتم إعداد غرفة داخل الشقة معزولة الصوت، وتشير التحريات إلى أن المتهم ارتكب جرائمه فيها.

وكانت قد رصدت كاميرات المراقبة الموجودة أعلى العقارات بالقرب من مكان الحادث لحظات دخول وخروج المتهم بصحبة فتيات في أوقات متأخرة من الليل داخل الشقة التي قام باستئجارها بمنطقة التجمع الخامس، وجارٍ الآن البحث عن حقيقة تلك العلاقة بين المتهم وضحاياه.

وكشف أمن بالكمبوند تفاصيل عن المتهم، وقال إنه هادئ الطبع يتردد على الشقة في أوقات متأخرة من الليل وبصحبة عدة فتيات، مؤكدا أن المتهم طلب عمل عزل الصوت داخل الشقة من مالك العقار كي لا يتم إزعاجه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد عثرت على جثتي فتاتين على طريق الإسماعيلية- بورسعيد الصحراوي، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فر هاربا بعد ارتكابه الجريمة.

من هو سفاح التجمع

يدعى كريم س.ع، يبلغ من العمر 47 عاما من الإسكندرية ويعيش التجمع الخامس.

طلق زوجته منذ 4 سنوات، ويعمل في التجارة داخل مصر وخارجها وهو مزدوج الجنسية

جميع ضحاياه نساء ساقطات إحداهن من أبو النمرس بالجيزة والآخريين من الزاوية الحمراء بالقاهرة.

كان يعمل مدرسًا سابقًا، وترك التدريس وأصبح عاطلا عن العمل.

لديه ممارسات سادية، ويتلذذ بالممارسة السادية مع السيدات ثم يقوم بقتلهن

نفذ جرائم قتل لـ 3 سيدات من بينهم فتيات ليل

ألقى بجثثهم في الصحراء بمناطق مختلفة.

يجري تكثيف جهود فرق البحث لتحديد عدد ضحاياه بشكل كامل.