الإحصاء: تدوير 15.2 ألف طن مخلفات يوميًا خلال عام 2022

كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجازٍ مهمٍ لمصر في مجال إعادة تدوير المخلفات البلدية، حيث بلغت كمية المخلفات التي تمّ تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 15.2 ألف طن يوميًا في عام 2022.

وتمثّل هذه الكمية نسبةً 20% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة، والتي بلغت 76.6 ألف طن يوميًا، وتأتي محافظتا القاهرة والدقهلية على رأس محافظات الجمهورية من حيث نسبة التدوير، بنسبتي 23.0% و 12.8% على التوالي.

ويُعدّ هذا الإنجاز نتيجةً للجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتوفير البنية التحتية اللازمة لهذه العملية.

وتُعدّ إعادة التدوير من أهمّ الوسائل للحفاظ على البيئة، حيث تُسهم في تقليل كمية النفايات التي تُدفن في مكبات القمامة، وتُقلّل من الانبعاثات الضارة، وتُوفّر الموارد الطبيعية.

وفي سياقٍ آخر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاضٍ ملحوظٍ في قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية في قطاع الكهرباء، فقد بلغت قيمة هذه الخسائر 6.5 مليون جنيه مصري في عام 2022، مقابل 55.9 مليون جنيه مصري في عام 2021، بنسبة انخفاضٍ بلغت 88.4%.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى الجهود التي تمّ بذلها لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز الوعي العام بمخاطر الكوارث الطبيعية.

كما أظهرت البيانات زيادةً في كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعة في الدلتا، فقد بلغت هذه الكمية 7689 مليون متر مكعب في عام 2022، مقابل 6750 مليون متر مكعب في عام 2018، بنسبة زيادةٍ بلغت 13.9%.

وتُعدّ هذه الزيادة خطوةً إيجابيةً نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، وتقليل الاعتماد على مياه الري الجوفية.

وتُشير هذه البيانات إلى أنّ مصر تُحقّق تقدمًا ملحوظًا في مجال حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، من خلال الاستثمار في إعادة التدوير، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الوعي العام.