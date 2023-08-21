نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذ كافة قرارات الهدم للعقارات ذات الخطورة الداهمة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ كافة قرارات الهدم للعقارات ذات الخطورة الداهمة وتنفيذ قرار ازالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة والصادر له عدة قرارات وذلك للحفاظ على ارواح المواطنين و سلامتهم.

كافة الاجهزة التنفيذية و المعنية تعمل على قدم وساق

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن كافة الاجهزة التنفيذية و المعنية تعمل على قدم وساق من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة مستجدات الازالة للعقار المائل رقم ٦ شارع ابراهيم المنفي اسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجراءات السلامة الوقائية و الفنية للحفاظ على الارواح والمارة و العقارات المجاورة وتأمين الاعمال بالموقع .

وأضافت نائب محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ قرارات الاخلاء الاداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة حيث تم الانتهاء من اخلاء العقار كليا من الاشخاص و المنقولات والبدء في اعمال الازالة على مدار ثلاثة ايام متواصلة والذي يقتضى بازالة العقار والمقام على مساحة ١٥٠ متر مربع تقريبا والمكون من ارضي و ١٠ أدوار متكررة حتى سطح الارض لما يمثله من خطورة كبيرة على ارواح السكان و العقارات المجاورة خاصة في ظل ان العقار به ميل شديد يمثل خطورة على العقارات المجاورة حيث تم الانتهاء من ازالة سقف الدور التاسع وجاري استمرار الاعمال .

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد أوضحت خلال جولتها الميدانية لموقع الاعمال والتي قامت بها أمس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات طبقا للاصول الفنية لاعمال الازالة باستخدام معدات الازالة يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين لعدم حدوث انهيارا كليا للعقار قد تنتج عنه اضرار جسيمة حيث تم الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الاعمال على قدر عال من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الاعمال مع فصل كافة المرافق لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة كما سيتم متابعة الاعمال بصورة دورية للتأكد من سير الاعمال طبقا للخطة الموضوعة.

وتواصل الأجهزه التنفيذيه والمعنية بحي مصر القديمه برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي أعمال الإزالة للعقار المائل والصادر له قرارات إزالة وعنوانه ٦ شارع ابراهيم المنفي بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإتخاذ اجراءات السلامة الوقائية و الفنية للحفاظ على الارواح والمارة و العقارات المجاورة وتأمين الاعمال بالموقع .