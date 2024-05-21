هشام وهبة ينسحب من انتخابات غرفة المطاعم السياحية قبل 24 ساعة من انعقادها

مفاجأة جديدة من العيار الثقيل تضاف إلى المفاجآت التي تشهدها غرفة المطاعم السياحية قبل 24 ساعة من إجرائها والمقرر إجرائها غداً الأربعاء ..حيث أعلن الخبير السياحى ” هشام عصام عبد الجواد وهبة ” وشهرته عصام وهبة ، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للمطاعم والمنشآت السياحية ، تقدمه رسمياً بالإنسحاب من المعركة الانتخابية والسباق للفور بأحد مقعدى المنشآت السياحية ذات الأربعة نجوم .

وأكد هشام وهبة ، الذى كان عضواً في مجلس إدارة الغرفة قبل إنتهاء مدة ولاية الغرفة وتعيين لجنة لتسيير أعمالها ، في تصريحات صحفية ، إنه بالفعل تقدم بطلب رسمي إلى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لعدم الإستمرار فى الانتخابات ورفع أسمه من قوائم المرشحين خلال الساعات الماضية .

وكشف وهبة عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان إنسحابه خاصة وأن الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات تقل عن 24 ساعة فقط ، قائلاً أن الفترة التي سبقت إعلان أسمه كمرشح للإنتخابات كانت الشركة السعودية للمطاعم والمنشآت السياحية التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها التنفيذية تجرى مجموعة من الدراسات والمفاوضات لتنفيذ خطتها التوسعية في الأسواق العربية والأوربية، خاصة بعد إفتتاح فرع لعلامتها التجارية في المطاعم ( بلكونة ) في السعودية مؤخراً ، وتلقيها العديد من العروض من بعض الدول العربية لفتح فروع لها ومنها دبى وقطر ، إلى جانب باريس .

وأضاف ، أن خلال الساعات السابقة لإعلان إنسحابه من السباق الإنتخابى على أحد مقعدى الثلاثة نجوم ، عقد مجلس إدارة الشركة إجتماعاً تم خلاله التوصل إلى إتفاق للشركة مع عدد من المستثمرين يالدول العربية والأوربية لفتح فروع لـ ” بلكونة ” ، وتكليف مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ العقود المقرر إبرامها خلال الفترة المقبلة ، وطلب التفرغ الكامل للمتابعة والذى يتطلب السفر خارج مصر كثيراً ، مشيراً إلى زيارته الأخيرة إلى دبى خلال فترة إنعقاد سوق السفر العربى ATM والذى تمت خلاله التوصل إلى إتفاق مبدئى لفتح فروع أخرى في عدد من الإمارات ” مثل الشارقة وعجمان إلى جانب دبى

وأوضح إنه يحترم رغبة العديد من المنشآت والمطاعم السياحية الداعمة لترشيحه والتي أعلنت رغبتها في تواجده في المجلس المقبل لتمثيلها وإستكمال نشاطه في لجنة التدريب التي كان يتولاها ونجحت في الأرتقاء بمستوى العنصر البشرى في المطاعم والمنشآت السياحية عبر البرامج التدريبية التي لبت أحلام وطموحات المطاعم وتوافقت مع إتجاهات العالم من صحة وسلامة وجودة الغذاء الصحى المقدم لرواد المطاعم.

وتابع إنه خشى أن يكون عدم التفرغ لنشاط الغرفة بسبب الإنشغال بتنفيذ خطة التوسعات لـ ” مطاعم بلكونة ” في الداخل ةالخارج سبباً رئيسياً لعدم إستكمال الأجندة التدريبية التى كان قد أعدها خلال الفترة المقبلة .

وأعرب هشام وهبة عن تمنياته بإختيارات الجمعية لمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لأعضاء مجلس إدارتها التي تقودها للسنوات الأربعة المقبلة ، مؤكداً دعمه الكامل لكل الخطوات التي يتخذها المجلس الجديد من المعايير من أجل النهوض والأرتقاء بصناعة السياحة وخاصة جودة وسلامة وصحة الغذاء ، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشرى والخدمات السياحية وجودتها اللتان أصحبا يمثلان أحد أدوات السيق والجذب السياحى على المستوى العالمى .