معاش تكافل وكرامة.. شروط وخطوات الحصول على الدعم

معاش تكافل وكرامة.. يكثف الكثير من المواطنين البحث على شروط وخطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة، بغية الحصول على الدعم خاصة أن الحكومة وافقت مؤخرًا على ضم فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانيه.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتي سن 18 عامًا

أن يكون المتقدم من المسنيين وعمره يبلغ 65 عاما

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

توجه المواطن إلى وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها المواطن.

وجود صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

توفرصور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد.

يجب تقديم صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة.

يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، في حالة الإعاقة أو المرض المزمن.

في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

في حالة وجود أطفال أيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.

أخيرًا يقوم اخصائي اجتماعي بإرسال الطلب للبحث وتحديد الاستحقاق للدعم أم لا.