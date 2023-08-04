الفئات المستحقة لدعم "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء

تكافل وكرامة.. تسعى الدولة جاهدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال توفير الإعانات المستمرة والدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجا المعرفة تحت اسم “ تكافل وكرامة”.

معايير استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط

وقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن معايير استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط للدولة للفئات الأكثر احتياجًا، والمعروفة باسم "تكافل وكرامة".

ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الخميس.

الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة

وحددت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، حيث يستهدف برنامج «تكافل»، كلًا من الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وعيني، على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية (0-18)، وابن (المطلقة/ الأرملة/ نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل) في الفئة العمرية من (18-26) المقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، وابن المطلقة/ ابن الأرملة/ ابن نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

الفئات المستحقة لبرنامج «كرامة»

أما الفئات المستحقة لبرنامج «كرامة»؛ فيستهدف البرنامج الأسر التي تعاني من الفقر الشديد ولا أو لن تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب، ككبار السن (65) فأكثر أو لديهم عجز كلى أو إعاقة تمنعهم عن العمل، ويتيم الأبوين/ كريم النسب/ الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، والمطلقة/ الأرملة/ المهجورة/ المنفصلة/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).

المستحقات لمساعدات الضمان الاجتماعى

وأضاف رئيس الوزراء فقرة جديدة إلى المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 المشار إليه نصها الآتي: يستمر الصرف للسيدات اللاتي بلغن (50) عامًا ولم يتزوجن المستحقات لمساعدات الضمان الاجتماعى بصفة شخصية، ويجوز إضافة حالات أخرى من ذات الفئة بقرار يصدر من وزير التضامن الاجتماعى بعد إجراء بحث اجتماعي لكل حالة.

وألغى رئيس مجلس الوزراء البند (1) من المادة (السابعة) والمادة (الثامنة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 المشار إليه.