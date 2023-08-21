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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يعلق على استقالة مجلس الزمالك: الخير جاي

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، على استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشددا على أنه سيظل داعما للأبيض مهما كان اسم المسؤول.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموقف ليس سهلا، ولكني أطمئن جماهير الزمالك، الكل يعمل داخل النادي بغض النظر عن من المسؤول" 
وأضاف: "ننظم معسكر لقطاع الناشئين، وأيا كان من الموجود أدعم الزمالك مع أي مسؤول ونعمل على حل كل المشاكل الموجودة في قطاع كرة القدم" 
وواصل: "الخير جاي للزمالك إن شاء الله، وأوجه التحية للمجلس السابق، كان لابد من تقديم استقالتهم لأن النادي كان رايح في حتة وحشة" 
واختتم: "في وقت من الأوقات مهم إنك ترفع إيديك وتقول إنك خلاص مش هتعرف تكمل"

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