ميدو يعلق على استقالة مجلس الزمالك: الخير جاي

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، على استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشددا على أنه سيظل داعما للأبيض مهما كان اسم المسؤول.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموقف ليس سهلا، ولكني أطمئن جماهير الزمالك، الكل يعمل داخل النادي بغض النظر عن من المسؤول"

وأضاف: "ننظم معسكر لقطاع الناشئين، وأيا كان من الموجود أدعم الزمالك مع أي مسؤول ونعمل على حل كل المشاكل الموجودة في قطاع كرة القدم"

وواصل: "الخير جاي للزمالك إن شاء الله، وأوجه التحية للمجلس السابق، كان لابد من تقديم استقالتهم لأن النادي كان رايح في حتة وحشة"

واختتم: "في وقت من الأوقات مهم إنك ترفع إيديك وتقول إنك خلاص مش هتعرف تكمل"