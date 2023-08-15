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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو عن بيان الأهلي بشأن السوبر المحلي: داخلين على مشكلة كبيرة

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي بشأن الاستفسار عن موعد ومكان السوبر المحلي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيان الأهلي بشأن موعد ومكان السوبر المحلي، ليس استفسارا ولكن رد على إعلان مجلس أبو ظبي الرياضي على استحداث البطولة" 
وأضاف: "باستفسار الأهلي اليوم، احنا داخلين على مشكلة كبيرة، والأهلي بيقول من بيانه لو في تغيير في نظام البطولة لازم أتبلغ بيه من دلوقتي عشان أرتب نفسي" 
واختتم: "داخلين على خناقة جديدة هنفضل مع بعض نتابع الحلقات بتاعتها، ومفيش حد في اتحاد الكرة حتى الآن رد على استفسار النادي الأهلي خلال الشهر اللي جاي كله"

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